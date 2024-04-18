Bugün Eczacıbaşı - Fenerbahçe Opet voleybol maçı 18.00'da oynanacak

18 Nisan 2024 17:26 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 17:33

Bu akşamın maç programında Fenerbahçe - Olympiakos karşılaşması var

Bu akşamın maç programında Fenerbahçe - Olympiakos karşılaşması var

Sporseverlerin gündeminde 18 Nisan'da oynanacak olan karşılaşmalar yer alıyor. Heyecanla beklenen TVF Sultanlar Ligi Play-Off final maçına saatler kala bugünün programı gündemde yer aldı.

Bugün oynanacak voleybol mücadeleleri arasında Fenerbahçe ile Eczacıbaşı yer alıyor. 18.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalında yayınlanacak.

Perşembe günü başka herhangi bir mücadele bulunmuyor.

Bu akşam gerçekleşecek olan futbol maçlarının programı ise şöyle:

Avrupa Konferans çeyrek finali kapsamında 4 mücadele yapılacak.

19.45 Fiorentina – Viktoria Plzen | Exxen

19.45 Lille – Aston Villa | Exxen

22.00 Fenerbahçe – Olympiakos | TV8, CBC Sport, Exxen

22.00 PAOK – Club Brugge | Exxen

Avrupa Ligi'nde ise FB - Olympiakos karşılaşması yer alıyor. 22.00'da başlayıp TV8, CBC Sport, Exxen ekranlarında yayınlanacak.