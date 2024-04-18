Bugün Eczacıbaşı - Fenerbahçe Opet voleybol maçı 18.00'da oynanacak
TVF Sultanlar Ligi Play-Off finalinde oynanacak olan mücadele heyecanla beklenirken bugün voleybol maçı var mı sorusu gündemde yer aldı. FB ile Eczacıbaşı'nın karşılaşması saat kaçta araştırılıyor. İşte detayları...
Sporseverlerin gündeminde 18 Nisan'da oynanacak olan karşılaşmalar yer alıyor. Heyecanla beklenen TVF Sultanlar Ligi Play-Off final maçına saatler kala bugünün programı gündemde yer aldı.
Bugün oynanacak voleybol mücadeleleri arasında Fenerbahçe ile Eczacıbaşı yer alıyor. 18.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalında yayınlanacak.
Perşembe günü başka herhangi bir mücadele bulunmuyor.
Bu akşam gerçekleşecek olan futbol maçlarının programı ise şöyle:
Avrupa Konferans çeyrek finali kapsamında 4 mücadele yapılacak.
19.45 Fiorentina – Viktoria Plzen | Exxen
19.45 Lille – Aston Villa | Exxen
22.00 Fenerbahçe – Olympiakos | TV8, CBC Sport, Exxen
22.00 PAOK – Club Brugge | Exxen
Avrupa Ligi'nde ise FB - Olympiakos karşılaşması yer alıyor. 22.00'da başlayıp TV8, CBC Sport, Exxen ekranlarında yayınlanacak.