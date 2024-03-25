Bugün en son olan depremler || 25 Mart Kandilli Rasathanesi

25 Mart 2024 13:01 - Güncelleme : 25 Mart 2024 13:05

25 Mart Pazartesi günü olan sarsıntılar vatandaşın gündeminde yer aldı. Rasathane ve AFAD sayesinde gün içinde olan tüm sarsıntıların detaylarına ulaşıyoruz. Bugün Adıyaman'da meydana gelen depremin ardından saati ve konumu da merak edildi. İşte bugünün son verileri...

BUGÜN OLAN SON DEPREMLER

Pazartesi günü olan tüm sarsıntıların verileri şöyle:

KANDİLLİ RASATHANESİ 25 MART

Gün içerisinde olan depremlere anlık olarak paylaşılan veriler aracılığıyla ulaşıyoruz. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Balıkesir gibi şehirlerde meydana gelen son sarsıntılara günlük ve anlık olarak erişebilmekteyiz.