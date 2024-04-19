Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Bugün en son olan depremler listesine göre Tokat'ta 3.2 büyüklüğünde sarsıntı oldu
19 Nisan 2024 18:40 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 18:43

Bugün en son olan depremler listesine göre Tokat'ta 3.2 büyüklüğünde sarsıntı oldu

Kandilli Rasathanesi aracılığıyla gün içinde olan tüm sarsıntıların bilgilerine ulaşabiliyoruz. Tokat'ta devam eden sarsıntıların ardından vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede sorularını araştırıyor. 19 Nisan verileri...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Bugün en son olan depremler listesine göre Tokat&#039;ta 3.2 büyüklüğünde sarsıntı oldu

AFAD son veriler listesi sayesinde vatandaşlar gün içinde olan tüm sarsıntıların saat kaçta, nerede olduğuna ulaşabiliyor. Tokat'ta meydana gelen 5.6 büyüklüğünde sarsıntının ardından artçılar devam ediyor.

19 Nisan'da olan tüm depremlerin bilgileri şöyle:

Bugün en son olan depremler listesine göre Tokat'ta 3.2 büyüklüğünde sarsıntı oldu - 1. Resim

Kandilli Rasathanesi sayesinde Muş, Samsun, Denizli, Nevşehir, İstanbul'da olan sarsıntıların bilgilerine anlık olarak erişebiliyoruz.

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...