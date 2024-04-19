Bugün en son olan depremler listesine göre Tokat'ta 3.2 büyüklüğünde sarsıntı oldu

19 Nisan 2024 18:40 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 18:43

Japon deprem uzman Moriwaki'den Tokat depremiyle ilgili aksi açıklama! "Büyük bir deprem olmayacak"

Japon deprem uzman Moriwaki'den Tokat depremiyle ilgili aksi açıklama! "Büyük bir deprem olmayacak"

AFAD son veriler listesi sayesinde vatandaşlar gün içinde olan tüm sarsıntıların saat kaçta, nerede olduğuna ulaşabiliyor. Tokat'ta meydana gelen 5.6 büyüklüğünde sarsıntının ardından artçılar devam ediyor.

19 Nisan'da olan tüm depremlerin bilgileri şöyle:

Kandilli Rasathanesi sayesinde Muş, Samsun, Denizli, Nevşehir, İstanbul'da olan sarsıntıların bilgilerine anlık olarak erişebiliyoruz.