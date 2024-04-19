19 Nisan 2024 18:40 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 18:43
Bugün en son olan depremler listesine göre Tokat'ta 3.2 büyüklüğünde sarsıntı oldu
Kandilli Rasathanesi aracılığıyla gün içinde olan tüm sarsıntıların bilgilerine ulaşabiliyoruz. Tokat'ta devam eden sarsıntıların ardından vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede sorularını araştırıyor. 19 Nisan verileri...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
AFAD son veriler listesi sayesinde vatandaşlar gün içinde olan tüm sarsıntıların saat kaçta, nerede olduğuna ulaşabiliyor. Tokat'ta meydana gelen 5.6 büyüklüğünde sarsıntının ardından artçılar devam ediyor.
19 Nisan'da olan tüm depremlerin bilgileri şöyle:
Kandilli Rasathanesi sayesinde Muş, Samsun, Denizli, Nevşehir, İstanbul'da olan sarsıntıların bilgilerine anlık olarak erişebiliyoruz.
Kaynak: TGRT Haber