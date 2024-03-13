Bugün hava nasıl olacak? 13 Mart 2024 Çarşamba Türkiye geneli hava durumu

13 Mart 2024 01:54 - Güncelleme : 13 Mart 2024 01:59

Meteoroloji, Türkiye genelindeki hava durumuyla ilgili son raporları açıkladı. 13 Mart Çarşamba İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bugün hava durumu nasıl? 13 Mart Çarşamba Türkiye geneli hava durumu ve detaylar!

TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye genelinde ise farklı bir hava durumu yaşanacak. Batı bölgelerinde, özellikle Marmara ve Ege'de gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ancak ülkenin Doğu tarafında güneşli bir hava öngörülüyor. Bu durum, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayanları iki zıt hava durumunu aynı anda deneyimlemeye yönlendirecek.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün yağışlı hava etkisini sürdürecek. Ancak sıcaklıkların, Mart ayına uygun şekilde seyredeceği ve 15 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

İzmir'de de benzer bir tablo görülecek; gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışlar yaşamı olumsuz etkilese de sıcaklıkların 11 ila 18 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Ankara'da da sağanak yağışlar etkili olacak ve öğleden sonra sıcaklıklar 15 dereceye kadar çıkacak.