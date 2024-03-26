Bugün oynanacak maçlar | 26 Mart akşamı olan karşılaşmaların saatleri

26 Mart 2024 11:47 - Güncelleme : 26 Mart 2024 11:49

Futbol heyecanının son hızla devam ettiği liglerde bu akşam oynanacak olan mücadelelerin saatleri araştırıldı. Futbolseverlerin gündeminde hazırlık karşılaşmalarının saat kaçta başladığı yer aldı. İşte 26 Mart Salı günü oynanacak tüm mücadeleler...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

26 Mart programı:

UEFA Euro 2024 Elemeleri Play-Off final

Gürcistan – Yunanistan | 20.00 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

Ukrayna – İzlanda | 22.45 | S Sport Plus

Galler – Polonya | 22.45 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

Hazırlık

Macaristan – Kosova | 21.00 | S Sport Plus, S Sport

Norveç – Slovakya | 21.00

Danimarka – Faroe Adaları | 22.15

Romanya – Kolombiya | 22.15

Uruguay – Fildişi Sahili | 22.30

Almanya – Hollanda | 22.45 | S Sport Plus

Avusturya – Türkiye | 22.45 | TRT Spor

İngiltere – Belçika | 22.45 | S Sport Plus

İrlanda – İsviçre | 22.45

İskoçya – Kuzey İrlanda | 22.45

Slovenya – Portekiz | 22.45

Fransa – Şili | 23.00 | S Sport Plus

İspanya – Brezilya | 23.30 | S Sport Plus, S Sport