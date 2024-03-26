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Ramazan Vuslat
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26 Mart 2024 11:47 - Güncelleme : 26 Mart 2024 11:49

Bugün oynanacak maçlar | 26 Mart akşamı olan karşılaşmaların saatleri

Süper Lig, UEFA Avrupa, Konferans, Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken bugün oynanacak olan karşılaşmaların neler olduğu ve saat kaçta başlayacağı da merak konusu oldu. Sıkı sıkıya takip edilen liglerde 26 Mart akşamı hangi maçlar var? İşte günün programına dair bilgiler...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Bugün oynanacak maçlar | 26 Mart akşamı olan karşılaşmaların saatleri

Futbol heyecanının son hızla devam ettiği liglerde bu akşam oynanacak olan mücadelelerin saatleri araştırıldı. Futbolseverlerin gündeminde hazırlık karşılaşmalarının saat kaçta başladığı yer aldı. İşte 26 Mart Salı günü oynanacak tüm mücadeleler...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

26 Mart programı:

UEFA Euro 2024 Elemeleri Play-Off final

Gürcistan – Yunanistan | 20.00 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

Ukrayna – İzlanda | 22.45 | S Sport Plus

Galler – Polonya | 22.45 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

Hazırlık 

Macaristan – Kosova | 21.00 | S Sport Plus, S Sport

Norveç – Slovakya | 21.00 

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Danimarka – Faroe Adaları | 22.15 

Romanya – Kolombiya | 22.15 

Uruguay – Fildişi Sahili | 22.30

Almanya – Hollanda | 22.45 | S Sport Plus

Avusturya – Türkiye | 22.45 | TRT Spor

İngiltere – Belçika | 22.45 | S Sport Plus

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İrlanda – İsviçre | 22.45 

İskoçya – Kuzey İrlanda | 22.45

Slovenya – Portekiz | 22.45

Fransa – Şili | 23.00 |  S Sport Plus

İspanya – Brezilya | 23.30 | S Sport Plus, S Sport

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Kaynak: TGRT Haber
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