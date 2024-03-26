Bugün oynanacak maçlar | 26 Mart akşamı olan karşılaşmaların saatleri
Süper Lig, UEFA Avrupa, Konferans, Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken bugün oynanacak olan karşılaşmaların neler olduğu ve saat kaçta başlayacağı da merak konusu oldu. Sıkı sıkıya takip edilen liglerde 26 Mart akşamı hangi maçlar var? İşte günün programına dair bilgiler...
Futbol heyecanının son hızla devam ettiği liglerde bu akşam oynanacak olan mücadelelerin saatleri araştırıldı. Futbolseverlerin gündeminde hazırlık karşılaşmalarının saat kaçta başladığı yer aldı. İşte 26 Mart Salı günü oynanacak tüm mücadeleler...
BUGÜN MAÇ VAR MI?
26 Mart programı:
UEFA Euro 2024 Elemeleri Play-Off final
Gürcistan – Yunanistan | 20.00 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2
Ukrayna – İzlanda | 22.45 | S Sport Plus
Galler – Polonya | 22.45 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2
Hazırlık
Macaristan – Kosova | 21.00 | S Sport Plus, S Sport
Norveç – Slovakya | 21.00
Danimarka – Faroe Adaları | 22.15
Romanya – Kolombiya | 22.15
Uruguay – Fildişi Sahili | 22.30
Almanya – Hollanda | 22.45 | S Sport Plus
Avusturya – Türkiye | 22.45 | TRT Spor
İngiltere – Belçika | 22.45 | S Sport Plus
İrlanda – İsviçre | 22.45
İskoçya – Kuzey İrlanda | 22.45
Slovenya – Portekiz | 22.45
Fransa – Şili | 23.00 | S Sport Plus
İspanya – Brezilya | 23.30 | S Sport Plus, S Sport