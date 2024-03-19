Bugünün maç programı 19 Mart | Bu akşam oynanacak olan maçların saatleri

19 Mart 2024 10:50 - Güncelleme : 19 Mart 2024 10:56

Şampiyonluk yarışı son hızla devam ederken futbolseverler bugün oynanacak olan maçları araştırmaya başladı. 19 Mart akşamı oynanacak olan mücadelelerin neler olduğu gündemde yer alırken bugün maç var mı sorusu da gündemde yer aldı. İşte 19 Mart günü oynanacak olan futbol maçları fikstürü...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

19 Mart günü oynanacak olan maçlar şöyle:

UEFA Euro 2024 Elemeleri Play-Off yarı final

Gürcistan – Lüksemburg | 20.00 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

Bosna Hersek – Ukrayna | 22.45 | S Sport Plus

Yunanistan – Kazakistan | 22.45 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

İsrail – İzlanda | 22.45 | Yayıncısı bulunmuyor

Polonya – Estonya | 22.45 | S Sport Plus

Galler – Finlandiya | 22.45 | Yayıncısı bulunmuyor

Hazırlık Maçı

Portekiz – İsveç | 22.45 | Yayıncısı yok