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19 Mart 2024 10:50 - Güncelleme : 19 Mart 2024 10:56

Bugünün maç programı 19 Mart | Bu akşam oynanacak olan maçların saatleri

Bugün kimin maçı var? | Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı son hızla devam ediyor. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise bugün maç var mı sorusu yer aldı. Heyecanla takip edilen liglerde bugün oynanacak olan mücadeleler gündemde yer alırken maçların saatleri de araştırıldı. İşte 19 Mart günün maç programı...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Bugünün maç programı 19 Mart | Bu akşam oynanacak olan maçların saatleri

Şampiyonluk yarışı son hızla devam ederken futbolseverler bugün oynanacak olan maçları araştırmaya başladı. 19 Mart akşamı oynanacak olan mücadelelerin neler olduğu gündemde yer alırken bugün maç var mı sorusu da gündemde yer aldı. İşte 19 Mart günü oynanacak olan futbol maçları fikstürü...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

19 Mart günü oynanacak olan maçlar şöyle:

UEFA Euro 2024 Elemeleri Play-Off yarı final

Gürcistan – Lüksemburg | 20.00 |  S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

Bosna Hersek – Ukrayna | 22.45 |  S Sport Plus

Yunanistan – Kazakistan | 22.45 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

Bugünün maç programı 19 Mart | Bu akşam oynanacak olan maçların saatleri - 1. Resim

İsrail – İzlanda | 22.45 | Yayıncısı bulunmuyor

Polonya – Estonya | 22.45 |  S Sport Plus

Galler – Finlandiya  | 22.45 | Yayıncısı bulunmuyor

Hazırlık Maçı

Portekiz – İsveç | 22.45 | Yayıncısı yok

Kaynak: TGRT Haber
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