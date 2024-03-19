Bugünün maç programı 19 Mart | Bu akşam oynanacak olan maçların saatleri
Bugün kimin maçı var? | Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı son hızla devam ediyor. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise bugün maç var mı sorusu yer aldı. Heyecanla takip edilen liglerde bugün oynanacak olan mücadeleler gündemde yer alırken maçların saatleri de araştırıldı. İşte 19 Mart günün maç programı...
Şampiyonluk yarışı son hızla devam ederken futbolseverler bugün oynanacak olan maçları araştırmaya başladı. 19 Mart akşamı oynanacak olan mücadelelerin neler olduğu gündemde yer alırken bugün maç var mı sorusu da gündemde yer aldı. İşte 19 Mart günü oynanacak olan futbol maçları fikstürü...
BUGÜN MAÇ VAR MI?
19 Mart günü oynanacak olan maçlar şöyle:
UEFA Euro 2024 Elemeleri Play-Off yarı final
Gürcistan – Lüksemburg | 20.00 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2
Bosna Hersek – Ukrayna | 22.45 | S Sport Plus
Yunanistan – Kazakistan | 22.45 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2
İsrail – İzlanda | 22.45 | Yayıncısı bulunmuyor
Polonya – Estonya | 22.45 | S Sport Plus
Galler – Finlandiya | 22.45 | Yayıncısı bulunmuyor
Hazırlık Maçı
Portekiz – İsveç | 22.45 | Yayıncısı yok