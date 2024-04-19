Bugün oynanacak olan maçlar arasında Beşiktaş - Ankaragücü karşılaşması yer alıyor
Süper Lig'de 19 Nisan akşamı oynanacak olan maçlar araştırılıyor. Dün akşam UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti. Futbolseverler bugün maç var mı, hangi maçlar var merak ediyor. İşte günün fikstürü...
Bugün oynanacak olan mücadelelerin neler olduğu gündemde yer alıyor. Şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ederken arama motorlarında bugün kimin maçı var sorusuna cevap arandı.
19 Nisan Cuma günü Süper Lig'de Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek.
20.00'da başlayacak ve Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında yayınlanacak.
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Nassr – Al Feiha mücadelesi 18.00'da başlayıp, S Sport Plus, TV 8 Buçuk, Exxen ekranlarında yayınlanacak.
UEFA Gençlik Ligi Yarı Final kapsamında ise Porto – Milan (19.00) ve Olympiakos – Nantes (15.00) maçları oynanacak.
Bugünün programında Trendyol 1. Lig'de Altay – Manisa FK karşılaşması yer aldı. 20.00'da başlayacak ve TRT Spor, Bein Sports 2 ekranlarından izlenebilecek.
19 Nisan günü La Liga'da Athletic Bilbao ile Granada karşı karşıya gelecek. 22.00'da başlayacak olan karşılaşma S Sport Plus, S Sport, Exxen ekranlarında yayınlanacak.