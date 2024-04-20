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20 Nisan 2024 19:00 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 15:35

Bursluluk sınavında ortaokul öğrencilerine 80, lise öğrencilerine 100 soru sorulacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavında kaç soru sorulacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Bursluluk sınavının süresi ve soru başına kaç dakika düştüğü de öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Bursluluk sınavında ortaokul öğrencilerine 80, lise öğrencilerine 100 soru sorulacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 21 Nisan saat 10.00'da düzenlenecek. 

Sınava girecek olan öğrenciler kaç soru olduğunu merak ediyor. Ayrıca soru başına kaç dakika düştüğü de araştırılan konular arasında yer alıyor.

Bursluluk sınavında ortaokul öğrencilerine 80, lise öğrencilerine 100 soru sorulacak - 1. Resim

MEB'in yayınladığı PDF'e göre İOKBS sınavında 5, 6, 7, 8 ve hazırlık sınıfı öğrencilerine toplamda 100 dakika süre verilerek 80 soru sorulacak. 

Bu soruların derslere dağılımları ise şöyle olacak:

20 - Türkçe

20 - Matematik 

20 - Fen Bilimleri

20 - Sosyal Bilimler (Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük)

Bursluluk sınavında ortaokul öğrencilerine 80, lise öğrencilerine 100 soru sorulacak - 2. Resim

İOKBS sınavında 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine ise toplamda 100 soru sorulacak.

Öğrencilerin bu soruları çözmesi için ise 120 dakikaları olacak. 

Soruların derslere dağılım şekilleri ise şöyle:

25 - Türk Dili ve Edebiyatı

25 - Matematik

25 - Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji)

25 - Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

Bursluluk sınavında iki gruptaki öğrencilerin de soru başına 1 dakika 20 saniye süreleri olacak. 

Kaynak: TGRT Haber
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