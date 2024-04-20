Bursluluk sınavında ortaokul öğrencilerine 80, lise öğrencilerine 100 soru sorulacak

20 Nisan 2024 19:00 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 15:35

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 21 Nisan saat 10.00'da düzenlenecek.

Sınava girecek olan öğrenciler kaç soru olduğunu merak ediyor. Ayrıca soru başına kaç dakika düştüğü de araştırılan konular arasında yer alıyor.

MEB'in yayınladığı PDF'e göre İOKBS sınavında 5, 6, 7, 8 ve hazırlık sınıfı öğrencilerine toplamda 100 dakika süre verilerek 80 soru sorulacak.

Bu soruların derslere dağılımları ise şöyle olacak:

20 - Türkçe

20 - Matematik

20 - Fen Bilimleri

20 - Sosyal Bilimler (Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük)

İOKBS sınavında 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine ise toplamda 100 soru sorulacak.

Öğrencilerin bu soruları çözmesi için ise 120 dakikaları olacak.

Soruların derslere dağılım şekilleri ise şöyle:

25 - Türk Dili ve Edebiyatı

25 - Matematik

25 - Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji)

25 - Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

Bursluluk sınavında iki gruptaki öğrencilerin de soru başına 1 dakika 20 saniye süreleri olacak.