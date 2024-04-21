Bursluluk sınavının sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak

21 Nisan 2024 11:30 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 15:48

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bugün düzenlendi.

Sınava giren öğrenciler sonuçların ne zaman ve nereden açıklanacağını araştırıyor.

Bursluluk sınavı sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

Öğrenciler İOKBS sınav sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesine T.C. Kimlik Numaraları ve doğum tarihlerini girerek öğrenebilecekler.

Sınav sonuçlarına itiraz etmek için ise bu tarihten itibaren öğrencilerin 5 günü bulunacak. Sınav itiraz ücreti ise 50 TL olarak açıklandı.