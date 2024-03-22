Canlı yayın konuğu Bülent Nuri Çavuşoğlu nereli? Hayatı ve biyografisi

22 Mart 2024 09:59 - Güncelleme : 22 Mart 2024 10:03

Bülent Nuri Çavuşoğlu bugün Halk Tv ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına konuk oldu. Vatandaşların gündeminde ise Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun hayatı yer aldı. Merak edilenler arasında ise kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorular yer aldı. İşte Bülent Nuri Çavuşoğlu hakkında...

BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

1 Ağustos 1974 yılında Denizli'de dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Denizli Cumhuriyet Lisesi yatılı (1 yıl) ve Torbalı Sağlık Meslek Lisesinde yatılı olarak bitirmiştir. 1993-1999 aralığında İzmir'e sağlık memuru olarak atanmıştır. Sağlık memuru olduğu zamanlarda Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmıştır.

2000 senesinde Denizli barosuna bağlı olan bir avukat olduğu dönemlerde Turizm sektörü ile ilgili bir aile şirketi kurmuştur. 2010 ve 2012 yılları aralığında CHP Denizli İl Başkan Yardımcılığı, 2013-2016 ve 2020-2023 yılları arasında CHP Denizli İl Başkanlığı görevlerini yapmıştır. Evli ve 2 erkek çocuk babasıdır. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan adayıdır.