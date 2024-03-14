Canlı yayın konuğu Rıza Akpolat'ın hayatı ve biyografisi

14 Mart 2024 09:49 - Güncelleme : 14 Mart 2024 09:54

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Rıza Akpolat oldu. CHP Beşiktaş Belediye Başkan adayı olan isim hakkında ise kimdir, nereli gibi sorular gündemde yer aldı. Peki, Rıza Akpolat kimdir? İşte hayatı...

RIZA AKPOLAT KİMDİR?

11 Kasım 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2004 senesinde Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2006 senesinde CHP Gençlik kollarına girdi ve 2015 senesinde Bahçelievler CHP ilçe başkanlığında görevler aldı. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde İstanbul 3. Bölge'den 19. sırada milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde yenide İstanbul 3. Bölge'den 23. sırada milletvekili adayı oldu ama bu seçimde de seçilememiştir. 2019 yerel seçimlerinde CHP Beşiktaş Belediye Başkanlığına aday aday oldu ve seçildi. 2024 yerel seçimlerinde de tekrar aday gösterildi.