Canlı yayın konuğu Semih Çelenk'in hayatı ve biyografisi

05 Nisan 2024 10:36 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 10:38

İsmail Küçükkaya'nın bugün yayınlanan bölümde konuğu olan Çelenk, çeşitli kitaplar ile tanınmaktadır. Başarılı sanatçı, 27 Eylül 1965 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Hayatına dair merak edilenler...

İlkokul ve ortaokul eğitimlerini İzmir'de tamamladı ardından 1985 senesinde DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Tiyatro Bölümü, Dramatik Yazarlık Sanat Dalı’na katılmıştır.

1989 yılında Sokak Tiyatrosu ve Model Oyunlar başlıklı teziyle bölümden mezun oldu. 1991 yılında Tiyatro-Mitologya İlişkileri başlıklı tezi le yüksek lisansını tamamladı. Çelenk, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümünde Öğretim Üyesi görevini yapmaktadır.

İşte bazı kitapları:

Sokaktaki Tiyatro 1992

Yüzsüz (Dario Fo’dan çeviri) 1994

Ezilenlerin Tiyatrosu (Agusto Boal’den çeviri) 1996Redd-i İthal 1996

Tiyatro Tarihi (Oscar G. Brockett’den ortak çeviri) 2000 ISBN 975-8457-44-6

Çocuklar İçin Anadolu Söylenceleri 2000

Bazı sahneleme çalışmaları ise şöyle:

Sağırlar Söğüşmesi (Ankara Ekin Tiyatrosu) 1993

Köpek Diogenes (DEÜ Sahne Sanatları Bölümü) 1993

Direkler Değişmeli (Buca Belediye Tiyatrosu) 1994

Everyman (DEÜ Sahne Sanatları Bölümü) 1994

Yel Değirmeni (İzmir Çocuk Tiyatrosu) 1995

Çirkin (Bursa Devlet Tiyatrosu/1996 – Gölge Tiyatro/1998 – Bursa Devlet Tiyatrosu/2000)

Sabun Kokulu Pencereler (DEÜ Sahne Sanatları Bölümü) 1998

Bir Kadın (Tiyatrol) 1998

Kadın Oyunları (ITC/1994 – İzmit Şehir Tiyatrosu 2000)