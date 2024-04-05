Canlı yayın konuğu Semih Çelenk'in hayatı ve biyografisi
Halk TV ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına bugün Prof. Dr. Semih Çelenk konuk oldu. Vatandaşlar ise kim olduğunu ve hangi kitapları yazdığını merak ediyor. İşte hakkında bilgiler...
İsmail Küçükkaya'nın bugün yayınlanan bölümde konuğu olan Çelenk, çeşitli kitaplar ile tanınmaktadır. Başarılı sanatçı, 27 Eylül 1965 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Hayatına dair merak edilenler...
İlkokul ve ortaokul eğitimlerini İzmir'de tamamladı ardından 1985 senesinde DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Tiyatro Bölümü, Dramatik Yazarlık Sanat Dalı’na katılmıştır.
1989 yılında Sokak Tiyatrosu ve Model Oyunlar başlıklı teziyle bölümden mezun oldu. 1991 yılında Tiyatro-Mitologya İlişkileri başlıklı tezi le yüksek lisansını tamamladı. Çelenk, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümünde Öğretim Üyesi görevini yapmaktadır.
İşte bazı kitapları:
Sokaktaki Tiyatro 1992
Yüzsüz (Dario Fo’dan çeviri) 1994
Ezilenlerin Tiyatrosu (Agusto Boal’den çeviri) 1996Redd-i İthal 1996
Tiyatro Tarihi (Oscar G. Brockett’den ortak çeviri) 2000 ISBN 975-8457-44-6
Çocuklar İçin Anadolu Söylenceleri 2000
Bazı sahneleme çalışmaları ise şöyle:
Sağırlar Söğüşmesi (Ankara Ekin Tiyatrosu) 1993
Köpek Diogenes (DEÜ Sahne Sanatları Bölümü) 1993
Direkler Değişmeli (Buca Belediye Tiyatrosu) 1994
Everyman (DEÜ Sahne Sanatları Bölümü) 1994
Yel Değirmeni (İzmir Çocuk Tiyatrosu) 1995
Çirkin (Bursa Devlet Tiyatrosu/1996 – Gölge Tiyatro/1998 – Bursa Devlet Tiyatrosu/2000)
Sabun Kokulu Pencereler (DEÜ Sahne Sanatları Bölümü) 1998
Bir Kadın (Tiyatrol) 1998
Kadın Oyunları (ITC/1994 – İzmit Şehir Tiyatrosu 2000)