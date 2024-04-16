Cehennem filmi İtalya'da çekildi

16 Nisan 2024 01:23 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 01:30

27 Nisan 2015'te çekimlerine başlanan filmin çekildiği yer araştırılırken izleyiciler oyuncu kadrosunu da araştırmaya başladı.

2015 senesinde başlayan çekimler Venedik'te başladı ve 21 Temmuz 2015'te Budapeşte'de tamamlandı.

Venedik'te başlayan çekimler Floransa'da devam etti. Açık hava sahneleri 2 Mayıs 2015'ten itibaren Palazzo Vecchio yakınlarında çekildi. 14 Ekim 2016 yılında 3D ve 2D olarak yayına girdi.

Dan Brown'un senaristliğini yaptığı Amerikan yapımlı film, 75 milyon dolarlık bir prodüksiyon bütçesi ile 220 milyon dolar hasılat elde etmiştir.

Filmin oyuncuları ise şöyle:

Tom Hanks,

Ben Foster,

Felicity Jones,

Omar Sy,

Irrfan Khan,

Sidse Babett Knudsen.