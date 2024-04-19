Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'nun hayatı ve biyografisi

19 Nisan 2024 10:03 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 10:22

Ünlü manken Ahu Yağtu eski eşi Cem Yılmaz'ın nafaka açıklamasının ardından gündeme geldi.

Cem Yılmaz eski eşine 10 bin dolar nafaka ödediğinden dolayı rahatsızlığını belirtmişti.

Bu açıklamanın ardından vatandaşlar Ahu Yağtu'nun hayatını ve kariyerini araştırmaya başladı.

Ahu Yağtu 11 Temmuz 1978 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

Akademi İstanbul Gösteri Sanatları Bölümü ve Sahika Tekand Oyunculuk Atölyesi'nde eğitim alan ünlü isim 2001 yılında "Biri Bizi Gözetliyor" yarışma programının sunuculuğunu yaptı.

Ünlü manken 2000 yılında Cankat Doğan Akçura ile evlendi. Çiftin evliliği 2005 yılında bitti.

Ahu Yağtu 2012 yılında Cem Yılmaz ile evlendi. 2013 yılında ise çift boşandı.

Ahu Yağtu'nun rol aldığı eserler ise şunlar:

Bir Avuç Deniz (2010)

Arif v 216 (2017)

Hilal, Feza and Other Planets (2019)

Paramparça (2015-2017)

Kadın (2017-2019)

Kardeşlerim (2021-Devam ediyor)