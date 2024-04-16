İstanbul'da bir AVM'de intihar mı oldu? Son dakika

16 Nisan 2024 11:36 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 11:43

İstanbul'da bir AVM'de bugün henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenden dolayı intihar etti. Peki, AVM'de intihar girişiminde bulunan kişi öldü mü?

AVM'DE İNTİHAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre İstanbul'da AVM'de bir intihar vakası gerçekleşti. Konuyla ilgili resmi açıklama henüz gelmedi.

Geçtiğimiz günlerde Maltepe'de bulunan bir AVM'de bir vatandaşımızın intihar ettiği haberlerde yer almıştı.

Konuyla ilgili detaylar geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.