Cevahir AVM'nin sahibi St Martins Property hakkında bilgiler

16 Nisan 2024 11:54 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 12:02

Cevahir AVM, İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan ve birçok kişinin alışveriş ve eğlence merkezi olarak tercih ettiği önemli bir mekandır. Peki, St Martins Property kimdir ve Cevahir AVM'nin sahiplik yapısı nasıl? Detaylar haberimizde!

CEVAHİR AVM KİME AİT?

Cevahir Alışveriş Merkezi projesi, Cevahir Holding ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin %50-%50 ortaklığıyla 2005 yılında yapılmıştır. İBB, %50 payını 421 milyon dolar karşılığında İngiltere merkezli Kuveyt şirketi St. Martins Property'e satmıştır. St Martins, 2007'de Cevahir'e ait hisseleri de satın alarak toplam 840 milyon dolara AVM'nin tek sahibi oldu. Cevahir'in yönetimini ise İngiliz şirket Pradera üstlendi.

MİMARİ YAPI

Cevahir AVM, toplam 6 kat, 300'e yakın mağaza, 358 bin metrekare alan ve 2500 araçlık otopark kapasitesine sahiptir.