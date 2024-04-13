Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul ve Ankara dahil 47 şehirde 24-25-26 Nisan tarihlerinde muhtelif arsa satacak

13 Nisan 2024 11:59 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 12:19

Nüfus geriledi arsalar bedava oldu! Kasabaya taşınanlara da para verilecek işte şartlar

Nüfus geriledi arsalar bedava oldu! Kasabaya taşınanlara da para verilecek işte şartlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 47 ilde bulunan muhtelif arsaların satışa çıkarılacağı açıklandı. Arsaları almak isteyen vatandaşlar hangi illerde ve ne zaman satılacağını araştırıyor. Detaylar, haberimizdedir.

MUHTELİF ARSALAR NE ZAMAN SATILACAK?

Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre arsalar 24-25-26 Nisan tarihlerinde saat 10.30'da düzenlenecek müzayedelerde satışa çıkacak. TOKİ İstanbul Hizmet Binası, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde düzenlenecek müzayedelere vatandaşlar online olarak da katılım sağlayabilecek.

HANGİ İLLERDE MUHTELİF ARSALAR SATILACAK?

Muhtelif arsaların satılacağı iller ve sayıları şöyle:

Ankara - 75

Konya - 89

Mersin - 61

Mardin - 52

Balıkesir - 12

Afyonkarahisar - 34

Antalya - 32

Denizli - 27

İstanbul - 45

İzmir - 42

Kırklareli - 43

Kırşehir - 34

Adana - 3

Ağrı - 2

Aksaray - 12

Amasya - 1

Bayburt - 1

Bingöl - 4

Bitlis - 10

Bursa - 2

Çanakkale - 32

Düzce - 4

Edirne - 2

Eskişehir - 15

Gaziantep - 18

Iğdır - 1

Isparta - 3

Kahramanmaraş - 38

Karabük - 1

Kars - 3

Kastamonu - 2

Kayseri - 33

Kocaeli - 12

Kütahya - 1

Manisa - 2

Muğla - 16

Nevşehir - 20

Niğde - 4

Ordu - 1

Sakarya - 12

Şanlıurfa - 2

Tekirdağ - 7

Tokat - 3

Trabzon - 1

Uşak - 7

Yalova - 3

Yozgat - 2