Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul ve Ankara dahil 47 şehirde 24-25-26 Nisan tarihlerinde muhtelif arsa satacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 47 ilde 826 adet muhtelif arsa satacağını açıkladı. Vatandaşlar muhtelif arsaların hangi illerde ve ne zaman satışa çıkacağını araştırıyor. İşte detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 47 ilde bulunan muhtelif arsaların satışa çıkarılacağı açıklandı. Arsaları almak isteyen vatandaşlar hangi illerde ve ne zaman satılacağını araştırıyor. Detaylar, haberimizdedir.
MUHTELİF ARSALAR NE ZAMAN SATILACAK?
Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre arsalar 24-25-26 Nisan tarihlerinde saat 10.30'da düzenlenecek müzayedelerde satışa çıkacak. TOKİ İstanbul Hizmet Binası, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde düzenlenecek müzayedelere vatandaşlar online olarak da katılım sağlayabilecek.
HANGİ İLLERDE MUHTELİF ARSALAR SATILACAK?
Muhtelif arsaların satılacağı iller ve sayıları şöyle:
Ankara - 75
Konya - 89
Mersin - 61
Mardin - 52
Balıkesir - 12
Afyonkarahisar - 34
Antalya - 32
Denizli - 27
İstanbul - 45
İzmir - 42
Kırklareli - 43
Kırşehir - 34
Adana - 3
Ağrı - 2
Aksaray - 12
Amasya - 1
Bayburt - 1
Bingöl - 4
Bitlis - 10
Bursa - 2
Çanakkale - 32
Düzce - 4
Edirne - 2
Eskişehir - 15
Gaziantep - 18
Iğdır - 1
Isparta - 3
Kahramanmaraş - 38
Karabük - 1
Kars - 3
Kastamonu - 2
Kayseri - 33
Kocaeli - 12
Kütahya - 1
Manisa - 2
Muğla - 16
Nevşehir - 20
Niğde - 4
Ordu - 1
Sakarya - 12
Şanlıurfa - 2
Tekirdağ - 7
Tokat - 3
Trabzon - 1
Uşak - 7
Yalova - 3
Yozgat - 2