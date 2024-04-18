CHP'nin yeni grup başkanvekili Murat Emir oldu

18 Nisan 2024 13:34 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 14:03

CHP'nin grup başkanvekili Burcu Köksal Afyonkarahisar Belediye Başkanı olmuştu.

Burcu Köksal'ın ardından grup başkanvekilliği koltuğuna kimin oturacağı ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

CHP'de yapılan seçimler sonucunda yeni grup başkanvekili olarak Ankara Milletvekili Murat Emir seçildi.

Murat Emir 1969 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Ankara İncili Lisesi'nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1992 yılında bitirdi.

1996 yılına kadar Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi'nde Göz Hastalıkları alanında ihtisas yaptı.

Kendi göz hastalıkları merkezini kurduktan sonra Heidelberg Üniversitesi'nde "Lazer Fiziği" alanında yüksek lisans yaptı.

2009 yılında ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Murat Emir doktorasını ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik bölümünde "Sağlık Hukuku" alanında yaptı.

Orta derece Almanca ve iyi derece İngilizce bilen Murat Emir, 2 çocuk babasıdır.