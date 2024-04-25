Çorlu tren kazası davası sonucunda dönemin TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan 15 yıl hapis cezası aldı

25 Nisan 2024 11:41 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 11:52

25 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili dava bugün gerçekleşti ve ceza alacak isimler belli oldu. Vatandaşlar kazanın neden ve nerede olduğunu araştırmaya başladı.

Yağmur sebebiyle rayların altındaki toprak menfezinin kaymasının ardından trenin 5 vagonu devrilmişti. 25 kişi ölmüş 317 kişi de yaralanmıştı.

17.00 gibi Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasında yer alan Sarılar Mahallesi'nde meydana gelen kazanın ardından duruşma bugün görüldü.

Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen duruşmada katılım fazla olurken siyasi isimler de takip etti. Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, dönemin TCDD Bölge Bakım Müdürü olan Nihat Aslan’a 15 yıl ceza verirken, dönemin TCDD Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl verdi.

Dönemin TCDD Bölge Müdür Yardımcısı Levent Meriçli’ye ise 9 yıl 2 ay hapis cezası verilmiştir.

Hayatını kaybeden isimler şöyle:

Ayşe Başaran

Bihter Bilgin

Ömer Alperen Can

Özcan Cesur

Gülce Dikmen

Özge Nur Dikmen

Emel Duman

Seyfi Ergül

Ersen Gül

Gani Kartal

Rubize Kartal

Ergün Kerpiç

Bahar Koçman

İrfan Kurt

Beren Kurtuluş

Derya Kurtuluş

Sena Köse

Yağmur Laçin

Hakan Sel

Oğuz Arda Sel

Zübeyde Seven

Serhat Şahin

Mavinur Tiflizden

Melek Tuna