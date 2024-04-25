Çorlu tren kazası davası sonucunda dönemin TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan 15 yıl hapis cezası aldı
8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen üzücü olayın ardından dava sonucu merak edildi. Kapıkule'den İstanbul-Halkalı'ya giderken Çorlu çevresinde olan tren kazası hakkında ne zaman oldu sorusu gündemde yer alırken dava kararı bugün çıktı.
25 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili dava bugün gerçekleşti ve ceza alacak isimler belli oldu. Vatandaşlar kazanın neden ve nerede olduğunu araştırmaya başladı.
Yağmur sebebiyle rayların altındaki toprak menfezinin kaymasının ardından trenin 5 vagonu devrilmişti. 25 kişi ölmüş 317 kişi de yaralanmıştı.
17.00 gibi Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasında yer alan Sarılar Mahallesi'nde meydana gelen kazanın ardından duruşma bugün görüldü.
Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen duruşmada katılım fazla olurken siyasi isimler de takip etti. Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, dönemin TCDD Bölge Bakım Müdürü olan Nihat Aslan’a 15 yıl ceza verirken, dönemin TCDD Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl verdi.
Dönemin TCDD Bölge Müdür Yardımcısı Levent Meriçli’ye ise 9 yıl 2 ay hapis cezası verilmiştir.
Hayatını kaybeden isimler şöyle:
- Ayşe Başaran
- Bihter Bilgin
- Ömer Alperen Can
- Özcan Cesur
- Gülce Dikmen
- Özge Nur Dikmen
- Emel Duman
- Seyfi Ergül
- Ersen Gül
- Gani Kartal
- Rubize Kartal
- Ergün Kerpiç
- Bahar Koçman
- İrfan Kurt
- Beren Kurtuluş
- Derya Kurtuluş
- Sena Köse
- Yağmur Laçin
- Hakan Sel
- Oğuz Arda Sel
- Zübeyde Seven
- Serhat Şahin
- Mavinur Tiflizden
- Melek Tuna