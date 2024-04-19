Cumhurbaşkanı Erdoğan artık Milli Takım'ı tuttuğunu açıkladı

19 Nisan 2024 14:50 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 14:54

Önceki gün toplanan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda (MKYK) spordaki son gelişmelerden de bahsedildiği aktarıldı. Ancak dikkat çeken bir konu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fenerbahçe'den Milli Takım'a geçiş kararı oldu. Detaylar haberimizde!

Dün gerçekleşen MKYK'da birçok önemli son gelişme konuşuldu.

Bu gelişmelerin ardından spordan da bahsedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında "Artık Fenerbahçe'yi değil, Milli Takım'ı tutuyorum." dediği öğrenildi.

Yıllar önce futbol oynayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül dönemi sonrasında futbol kariyerine son verdiğü biliniyor.

Bir söyleyişinde, "Mahalle takımında amatör olarak oynayıp 12 Eylül'ün hemen akabinde futbola noktayı koydum" ifadelerini kullanmıştı.