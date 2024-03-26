Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Aksaray ve Yozgat mitinginde olacak

26 Mart 2024 09:23 - Güncelleme : 26 Mart 2024 09:31

Türkiye seçime giderken partilerin ve adayların çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Vatandaşın gündeminde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün nerede olacağı yer aldı. Her gün ülkemizin farklı şehirlerinde halk ile buluşan Erdoğan'ın bugünkü takvimi haberimizdedir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BUGÜN NEREDE?

26 Mart Salı günü ilk olarak 13.30'da Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda konuşma yaptıktan sonra 16.30'da Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda mitinge katılacak.

SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

31 Mart gününe bugün itibarıyla 4 gün kaldı. Vatandaşlar pazar günü sandıkta oy vermeye gidecek.

YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Bazı seçim yasakları 21 Mart'ta başlamıştı. Propaganda 30 Mart'ta saat 18.00'de sona erecek. Tüm yasakları ise 31 Mart günü 23.59 itibarıyla bitecek.