Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Çorum ve Tokat mitingine katılacak

25 Mart 2024 09:34 - Güncelleme : 25 Mart 2024 09:42

Türkiye, pazar günü seçime gidiyor ve çalışmalar son hızıyla devam etmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün hangi ilde olacağı da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 31 Mart gününe kısa bir süre kala Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinginin nerede olacağı da gündemde yerini aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BUGÜN NEREDE?

Bugünün programında ilk olarak Tokat yer aldı. 13.00'da Hüseyin Akbaş Spor Salonu önünde halk ile buluşacak olan Erdoğan, ardından da 16.00'da Çorum Kadeş Barış Meydanı'nda olacak.

SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

25 Mart itibarıyla yerel seçime 5 gün kaldı.

YASAKLAR BAŞLADI MI?

31 Mart'a 5 gün kaldı ve bazı yasaklar 21 Mart'ta başladı. Propaganda 30 Mart günü 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart günü 23.59'da sona erecek.