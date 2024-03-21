Dani Alves 1 milyon Euro kefaletle serbest kalacak

21 Mart 2024 09:28 - Güncelleme : 21 Mart 2024 09:39

Barcelona Mahkemesi tarafından 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Brezilyalı eski futbolcu Dani Alves hakkında yeni bir karar alındı. Dani Alves 1 milyon Euro kefalet ödediği taktirde serbest kalacak. Bu kararın ardından insanlar Dani Alves'in neden ceza aldığını araştırmaya başladı. İnsanlar aynı zamanda Dani Alves'in hapisten çıkıp, çıkmadığını da merak ediyor. İşte, detaylar...

DANİ ALVES NEDEN HAPİSTE?

Brezilyalı eski futbolcusu Dani Alves, İspanya'nın Barselona şehrinde 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunma suçundan Meksika'dan Barselona'ya getirilerek gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındıktan sonra Dani Alves'e mahkeme cinsel saldırı suçundan 4.5 yıl hapis, 150 bin Euro para cezası vermişti. Ayrıca mahkeme Dani Alves'e 5 yıl süreyle denetimli serbestlik ve mağdura yaklaşma yasağı da getirmişti. Barcelona ise Dani Alves'i 102 eski futbolcunun yer aldığı 'Barcelona Efsaneler Listesi'nden çıkarmıştı.

DANİ ALVES HAPİSTEN ÇIKTI MI?

Dani Alves hakkında mahkeme yeni bir karar aldı. Karar kapsamında Dani Alves 1 milyon Euro kefalet ödediği taktirde serbest kalacak.