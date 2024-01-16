Deadpool 3 ne zaman çıkacak, bu yıl yayınlanacak mı? Başrol Ryan Reynolds duyurdu

16 Ocak 2024 15:30 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 15:32

Yazarların ve oyuncuların grevlerine son vermelerinin ardından film çekimlerine yeniden hız verildi. Hollywood'un çenesi düşük anti-kahramanı Deadpool, yeni filmiyle hayranlarını heyecanlandırmaya hazırlanıyor. Ryan Reynolds, Deadpool 3'ün merakla beklenen vizyon tarihini açıkladı. Deadpool 3 ne zaman çıkacak, bu yıl yayınlanacak mı? Beklenen filmin başrolü Ryan Reynolds duyurdu. Peki, Deadpool 3 ne zaman yayınlanacak, ne zaman sinemalara gelecek?

MARVEL'DA BÜYÜK DEĞİŞİM

Deadpool 3, çekimlerine grevin tamamlanmasının ardından yeniden başlamaya hazırlanıyor. Bu yaz vizyona girecek olan film, Hugh Jackman'ın sarı kostümlü Wolverine olarak yer alacağı bir yapım olacak. Deadpool'un Marvel Sinematik Evreni'ne geçişi, mutantların Marvel evreninde önemli bir kısmının tanıtılmasına olanak tanıyacak. Ryan Reynolds'ın yaptığı açıklamayla, Deadpool 3'ün yaz aylarında izleyiciyle buluşacağı kesinlik kazandı.

Deadpool 3, bu yaz vizyona girmesiyle birlikte serinin de sonunu getirecek ve Deadpool, ana Marvel Sinematik Evreni'nde yer alacak. Uzun bir bekleyişin ardından Deadpool'un serüvenine kaldığı yerden devam edilecek.