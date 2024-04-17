17 Nisan 2024 20:48 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 21:11
Deliha’nın çekimleri İstanbul ve İzmir'de gerçekleşti
Nerede çekildi? || Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı film, yayınlandığı günden beri sevilerek izlendi. Gupse Özay'ın başrolünde yer aldığı komedi dizisinin nerede çekildiği ise merak konusu oldu.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Barış Arduç, Derya Alabora ve Cihan Ercan'ın yer aldığı Deliha filminin sahnelerinin nerede çekildiği araştırılıyor. Sinemada yayınlandığı günden itibaren büyük beğeni toplayan film hakkında.
Çekimleri İstanbul ve İzmir'de gerçekleşmiştir. Sahneler, İzmir Şirince ve Selçuklu bölgelerinde çekildi. 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren film büyük ses getirdi.
Filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:
Gupse Özay - Deliha
Derya Alabora - Aysel
Cihan Ercan - Cemal
Barış Arduç - Cemil
Zeynep Çamcı - Havva
Hülya Duyar - Fatma
Cenk Durmazel - Fevzi
Korhan Herduran - Tayyar
Jeyan Tözüm - Rum Teyze
Feriha Eyüboğlu
Kaynak: TGRT Haber