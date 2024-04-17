Deliha’nın çekimleri İstanbul ve İzmir'de gerçekleşti

17 Nisan 2024 20:48 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 21:11

Barış Arduç, Derya Alabora ve Cihan Ercan'ın yer aldığı Deliha filminin sahnelerinin nerede çekildiği araştırılıyor. Sinemada yayınlandığı günden itibaren büyük beğeni toplayan film hakkında.

Çekimleri İstanbul ve İzmir'de gerçekleşmiştir. Sahneler, İzmir Şirince ve Selçuklu bölgelerinde çekildi. 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren film büyük ses getirdi.

Filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Gupse Özay - Deliha

Derya Alabora - Aysel

Cihan Ercan - Cemal

Barış Arduç - Cemil

Zeynep Çamcı - Havva

Hülya Duyar - Fatma

Cenk Durmazel - Fevzi

Korhan Herduran - Tayyar

Jeyan Tözüm - Rum Teyze

Feriha Eyüboğlu