Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Deliha’nın çekimleri İstanbul ve İzmir'de gerçekleşti
17 Nisan 2024 20:48 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 21:11

Deliha’nın çekimleri İstanbul ve İzmir'de gerçekleşti

Nerede çekildi? || Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı film, yayınlandığı günden beri sevilerek izlendi. Gupse Özay'ın başrolünde yer aldığı komedi dizisinin nerede çekildiği ise merak konusu oldu.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Deliha’nın çekimleri İstanbul ve İzmir&#039;de gerçekleşti

Barış Arduç, Derya Alabora ve Cihan Ercan'ın yer aldığı Deliha filminin sahnelerinin nerede çekildiği araştırılıyor. Sinemada yayınlandığı günden itibaren büyük beğeni toplayan film hakkında.

Çekimleri İstanbul ve İzmir'de gerçekleşmiştir. Sahneler, İzmir Şirince ve Selçuklu bölgelerinde çekildi. 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren film büyük ses getirdi.

Filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Gupse Özay - Deliha

Derya Alabora - Aysel

Cihan Ercan - Cemal

Barış Arduç - Cemil

Deliha’nın çekimleri İstanbul ve İzmir'de gerçekleşti - 1. Resim

Zeynep Çamcı - Havva

Hülya Duyar - Fatma

Cenk Durmazel - Fevzi

Korhan Herduran - Tayyar

Jeyan Tözüm - Rum Teyze

Feriha Eyüboğlu       

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...