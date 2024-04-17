Deniz suyu çekilmesi deprem habercisi olarak görülse de bu bir iddia

17 Nisan 2024 11:16 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 11:16

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan İstanbul deprem bakımından en riskli şehirlerden biridir.

İstanbulda olan ufak çaplı deprem veya deniz suyunun çekilmesi vatandaşları tedirgin etmektedir.

13 Şubat 2023 tarihinde olan Marmara Denizi Avcılar sahilinde denizin 15 metre çekilmesi üzerine bölge halkı tarafından oluşan endişe buna örnektir.

DEPREM OLMADAN DENİZ SUYU ÇEKİLİR Mİ?

Deniz suları, birçok faktörden dolayı çekilebilir veya yükselebilir. Bu faktörlerden en yaygın olanları ise; Rüzgarlar, mevsimsel değişimler, emisyonlar, basınç farkları.

DENİZ ÇEKİLMESİ DEPREM HABERCİSİ Mİ?

Yapılan araştırmalara göre her yıl belirli dönemlerde kuzey rüzgarları ve yüksek basınçtan kaynaklı deniz çekilmeleri görülmektedir. Rüzgarın hep aynı yönde esmesi ile meydana gelen olayın depremle alakası yok denilecek kadar azdır. Tsunami anında ise deniz aniden geri çekilir.





