Depreme en dayanıklı beton türleri | C30 C35 C40 C45 betonların kullanıldığı alanlar ve dayanıklılıkları

17 Nisan 2024 17:38 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 17:41

Sağlam binalar insan hayatı için ciddi önem arz etmekte. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği sağlam bina için en az C25 beton, deprem riski yüksek yerlerde ise en az C30 beton kullanılması gerektiğini belirtmiştir.

C25 betonlar deprem riski daha az olan yerlerde kullanılmalıdır.

Ortalama bir binanın ömrü 50-60 yıldır ancak C25 ve C30 betonları doğru kullanıldığında 100 yıl kadar dayanıklılığını korumakta. Beton ve bina ömrü arasında doğru orantı vardır. Beton kalitesi arttıkça binanın sağlamlığı, ömrü ve depreme karşı dayanıklılığı da artmaktadır.

C35 betonlar 9 büyüklüğündeki depremlere karşı dayanıklıdır. C seviyesi ne kadar fazlaysa bina da o kadar sağlam oluyor.

Köprü, viyadük, tünel gibi yapılarda ağır yükleri kaldırabilmek için C40 beton kullanılmalıdır. Aynı zamanda bina temeli için kullanılan C40 betonu binayı oldukça sağlamlaştırır.

C45 beton ise liman, baraj gibi suyun aşındırıcı etkisinin olduğu yapılarda kullanılmalıdır.

1.Derece deprem riski olan bölgelerde C35 C40 C45 betonları kullanılmalı.