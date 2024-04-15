Depremzede kira yardımları evler teslim edilene kadar devam edecek

15 Nisan 2024 10:12 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 10:23

Kira yardımı ne kadar oldu? Kira desteğinden nasıl yararlanılacak? E-devletten kira yardımı nasıl öğrenilir?

Kira yardımı ne kadar oldu? Kira desteğinden nasıl yararlanılacak? E-devletten kira yardımı nasıl öğrenilir?

Kentsel dönüşüm kira yardımı 2024 ne zaman yapılacak, ne kadar olacak? Kentsel dönüşüm kira yardımı nasıl alınır, kira desteği kimlere verilir?

Kentsel dönüşüm kira yardımı 2024 ne zaman yapılacak, ne kadar olacak? Kentsel dönüşüm kira yardımı nasıl alınır, kira desteği kimlere verilir?

6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından AFAD hak sahibi olan vatandaşlara 1 yıl boyunca kira yardımı yapacağını açıklamıştı. Bu sürenin uzatılıp uzatılmadığı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ayrıca vatandaşlar kira yardımlarının ne kadar olduğunu da araştırıyor. İşte, detaylar...

DEPREMZEDE KİRA YARDIMI UZATILDI MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından açıklanan bilgilere göre kira yardımı vatandaşlara evleri teslim edene kadar devam edecek. Evlerin ne zaman teslim edeceği konusunda da açıklama yapan Özhaseki konuyla ilgili "bütün evleri 1 buçuk sene içerisinde hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

DEPREMZEDE KİRA YARDIMI NE KADAR?

Depremzedelere AFAD tarafından yapılan kira yardımı kapsamında ev sahiplerine 7 bin 500 TL, kiracılara ise 5 bin TL veriliyor.