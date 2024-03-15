15 Mart 2024 02:56 - Güncelleme : 15 Mart 2024 02:59

Oruç tutanlar için önemli bir soru olan diş kanaması orucu bozar mı sorusu, Ramazan ayının başlamasıyla beraber gündem haline gelen konulardan birisi oldu. Peki diş ve dudak kanaması orucu bozar mı? Dudak kanaması ve diğer kanamalar orucu bozar mı? Detaylar haberimizde!

DİŞ VE DUDAK KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, yutulduğunda orucu bozar. Diyanet'in verdiği bilgiye göre, yutulacak kadar kan ağızda toplanırsa oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Bununla birlikte, az miktardaki kanın dikkate alınması gerekmez.

DUDAK KANAMASI VE DİĞER KANAMALAR İÇİN DURUM NE?

Diş kanamasının orucu bozup bozmadığı gibi, dudak kanaması veya vücudun herhangi bir yerinden kanamanın da aynı kriterlere göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Kanın yutulması durumunda orucun bozulacağı ve kaza gerekeceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, kanama durumlarında dikkatli olunması önemlidir.