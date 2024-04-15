DOAS 19 Nisan 2024'te temettü verecek

15 Nisan 2024 12:55 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 12:59

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 19 Nisan 2024'te temettü dağıtılacağını duyurdu. Şirketin bu kararı yatırımcılar arasında gündem oldu.

DOAS NE ZAMAN TEMETTÜ VERECEK?

DOAS yönetim kurulu, hisse başına brüt 40,9090909 TL, net 36,8181818 TL temettü dağıtımı kararı aldı. Bu, son fiyata göre %13.66'lık bir temettü verimi anlamına geliyor.

DOĞUŞ OTOMOTİV'İN TEMETTÜ KARARI

DOAS, 2023 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettiği karın TTK hükümleri, SPK mevzuatı ve kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, hissedarlarına yüksek bir temettü dağıtma kararı aldı. Toplamda 11.500.000.000 TL nakit temettü dağıtımı yapılacak ve bu ödemeler 19 Nisan 2024 tarihinden itibaren başlayacak.