Doğalgaz ve elektriğe mayıs ayında zam gelmeyeceği ön görülüyor

19 Nisan 2024 12:10 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 12:17

Petrol fiyatlarının artması ile birlikte doğalgaz ve elektriğe zam gelip gelmeyeceği vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Doğalgaz desteğinin devam edip etmeyeceği de vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konu ile ilgili NTV'ye açıklama yaptı.

Alparslan Bayraktar mayıs ayında doğalgaz ve elektriğe zam gelip gelmeyeceği konusunda "87-88 dolara gelen bir petrol fiyatı var. Doğalgazda yukarı yönlü bir hareket görmeye başladık. Bunlardan bağımsız olmamız söz konusu değil. En uygun şekilde vatandaşlarımıza nasıl sunabiliriz çabası içindeyiz. Biz yaşanan seçim süreçlerini geçirdik buna rağmen nisanda zam yapılmadı. Mayısta da zam beklentisi gözükmüyor" şeklinde konuştu.

Doğalgaz desteği konusunda ise Bakan Bayraktar "Sosyal açıdan desteklenmesi gereken grupları desteklemeye devam edeceğiz. Belki bütün kesimlerin desteklenmesi gibi bir süreç doğru olmayabilir. Maliyetleri belli ölçüde karşılamamız gerekecek. Burada imkanlarımız dahilinde yapılabilecek ne varsa onları yapmaya devam edeceğiz" dedi.