Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Kapalıçarşı döviz kurları... 2024 Euro Dolar kuru bugün ne kadar?

17 Ocak 2024 11:06 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:06

Dolar kuru 30 lira üstü seyrini koruyor. Döviz kurları, dalgalı da olsa yüksek ivmesini devam ettiriyor. Peki, Dolar ve avro güne nasıl başladı? 17 Ocak 2024 döviz kurları...

DOLAR - EURO KAÇ TL?

Dolar TL faiz artırım döngüsüne girildiğinden bu yana hızlı yükselişini sürdürüyor. Geçen yıl dolar karşısında yüzde 30'un üstünde eriyen TL'nin değer kaybı sürüyor. Peki, bugün dolar kaç TL? Euro kaç TL? Dolar, Euro fiyatlarında son durum ne? 1 Dolar kaç TL alış ve satış...

1 DOLAR KAÇ TL?

Döviz kurları yatırımcılar tarafından ilgi ile takip ediliyor. Serbest piyasada Dolar 30,13 liradan fiyatlanıyor. Lira ise dolar karşısında değer kaybetti. Euro açılış fiyatlarında güne nasıl başladı? 17 Ocak Çarşamba 2024...

EURO KAÇ TL?

Euro 32,77 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 30,0827 lira iken euronun satış fiyatı ise 32,9521 liradan seyretmişti.

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin güne 38.14 seviyesinde başladı.

KAPALIÇARŞI DÖVİZ FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da 30,1190 liradan alınan dolar 30,1210 liradan, 32,7220 liradan alınan euro ise 32,7240 liradan satılıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Piyasaların gözü Merkez Bankası ocak ayı faiz kararına çevrildi. Banka faiz kararını 25 Ocak 2024 tarihinde saat 14.00'da açıklayacak. En son Aralık ayında toplanan Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e yükseltmişti.