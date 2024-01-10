Dolar kaç TL? Euro kaç TL oldu? 10 Ocak 2024'te 1 Dolar kaç TL? Güncel döviz fiyatları... Kapalıçarşı Dolar, euro, sterlin ne kadar?

10 Ocak 2024 15:06 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 15:28

Döviz kurları iç ve dış piyasayı etkilemeye devam ediyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar anlık dolar ve Euro fiyatlarını takip ediyor. Peki 1 dolar kaç TL oldu? Kapalı Çarşı dolar ve euro fiyatı ne kadar oldu?

1 DOLAR KAÇ TL?

Dolar ve Euro’nun TL karşısında değeri birçok yatırımcı tarafından ilgi ile takip ediliyor. Yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL 10 Ocak Çarşamba 2024 günü ne kadar oldu? İşte güncel döviz fiyatları…

DOLAR KAÇ TL?

Alış: 29,96 TL

Satış: 29,97 TL

EURO KAÇ TL?

Alış: 32,80 TL

Satış: 32,82 TL

STERLİN KAÇ TL?

Alış: 37,98 TL

Satış: 38,17 TL

KAPALI ÇARŞI DOLAR FİYATI

Kapalı çarşı'da ise 29,9690 liradan alınan dolar 29,9710 liradan satılmakta. 32,7740 liradan alınan euro ise 32,7760 liradan el değiştirmekte.