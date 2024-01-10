10 Ocak 2024 15:06 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 15:28
Dolar kaç TL? Euro kaç TL oldu? 10 Ocak 2024'te 1 Dolar kaç TL? Güncel döviz fiyatları... Kapalıçarşı Dolar, euro, sterlin ne kadar?
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: TGRT Haber
Güncel döviz fiyatları hafta ortasında yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki gün ortasında dolar kaç TL oldu? Piyasalarda son durum ne? 10 Ocak 2024'te dolar, euro, sterlin kaç TL? 1 dolar kaç TL? Kapalı Çarşı dolar fiyatı...
Döviz kurları iç ve dış piyasayı etkilemeye devam ediyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar anlık dolar ve Euro fiyatlarını takip ediyor. Peki 1 dolar kaç TL oldu? Kapalı Çarşı dolar ve euro fiyatı ne kadar oldu?
1 DOLAR KAÇ TL?
Dolar ve Euro’nun TL karşısında değeri birçok yatırımcı tarafından ilgi ile takip ediliyor. Yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL 10 Ocak Çarşamba 2024 günü ne kadar oldu? İşte güncel döviz fiyatları…
DOLAR KAÇ TL?
Alış: 29,96 TL
Satış: 29,97 TL
EURO KAÇ TL?
Alış: 32,80 TL
Satış: 32,82 TL
STERLİN KAÇ TL?
Alış: 37,98 TL
Satış: 38,17 TL
KAPALI ÇARŞI DOLAR FİYATI
Kapalı çarşı'da ise 29,9690 liradan alınan dolar 29,9710 liradan satılmakta. 32,7740 liradan alınan euro ise 32,7760 liradan el değiştirmekte.