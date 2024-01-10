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    • 10 Ocak 2024 15:06 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 15:28

    Dolar kaç TL? Euro kaç TL oldu? 10 Ocak 2024'te 1 Dolar kaç TL? Güncel döviz fiyatları... Kapalıçarşı Dolar, euro, sterlin ne kadar?

    Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: TGRT Haber

    Güncel döviz fiyatları hafta ortasında yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki gün ortasında dolar kaç TL oldu? Piyasalarda son durum ne? 10 Ocak 2024'te dolar, euro, sterlin kaç TL? 1 dolar kaç TL? Kapalı Çarşı dolar fiyatı...

    Dolar kaç TL? Euro kaç TL oldu? 10 Ocak 2024&#039;te 1 Dolar kaç TL? Güncel döviz fiyatları... Kapalıçarşı Dolar, euro, sterlin ne kadar?

    Döviz kurları iç ve dış piyasayı etkilemeye devam ediyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar anlık dolar ve Euro fiyatlarını takip ediyor. Peki 1 dolar kaç TL oldu? Kapalı Çarşı dolar ve euro fiyatı ne kadar oldu?

    1 DOLAR KAÇ TL?

    Dolar ve Euro’nun TL karşısında değeri birçok yatırımcı tarafından ilgi ile takip ediliyor. Yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL 10 Ocak Çarşamba 2024 günü ne kadar oldu? İşte güncel döviz fiyatları…

    DOLAR KAÇ TL?

    Alış: 29,96 TL

    Satış: 29,97 TL

    EURO KAÇ TL?

    Alış: 32,80 TL

    Satış: 32,82 TL

    STERLİN KAÇ TL?

    Alış: 37,98 TL

    Satış: 38,17 TL

    KAPALI ÇARŞI DOLAR FİYATI

    Kapalı çarşı'da ise 29,9690 liradan alınan dolar 29,9710 liradan satılmakta. 32,7740 liradan alınan euro ise 32,7760 liradan el değiştirmekte.

     

     

    Haberler>Aktüel>Dolar kaç TL? Euro kaç TL oldu? 10 Ocak 2024'te 1 Dolar kaç TL? Güncel döviz fiyatları... Kapalıçarşı Dolar, euro, sterlin ne kadar?
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