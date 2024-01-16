Dolar ve Euro açılış fiyatları 2024... Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Kapalıçarşı döviz kurlarında Euro Dolar kuru bugün ne kadar?

16 Ocak 2024 09:26 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 10:14

Dolar kuru 30 lira üstü seyrini koruyor. Döviz kurları, dalgalı da olsa yüksek ivmesini devam ettiriyor. Peki, Dolar ve avro güne nasıl başladı? 16 Ocak 2024 döviz kurları...

DOLAR - EURO KAÇ TL?

MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar faiz artırım döngüsüne girildiğinden bu yana hızlı yükselişini sürdürüyor. Geçen yıl dolar karşısında yüzde 30'un üstünde eriyen TL'nin yılın ilk 15 günündeki değer kaybı yüzde 1,6 oldu. Peki, bugün dolar kaç TL? Euro kaç TL? Dolar, Euro fiyatlarında son durum ne?

1 DOLAR KAÇ TL?

Döviz kurları yatırımcılar tarafından ilgi ile takip ediliyor. Serbest piyasada Dolar 30,0955 liradan fiyatlanıyor. Lira ise dolar karşısında değer kaybetti. Euro açılış fiyatlarında güne nasıl başladı? 16 Ocak Salı 2024...

EURO KAÇ TL?

Euro 32,8661 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 30,0827 lira iken euronun satış fiyatı ise 32,9521 liradan seyretmişti.

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin güne 38.18 seviyesinde başladı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Piyasaların gözü Merkez Bankası ocak ayı faiz kararına çevrildi. Banka faiz kararını 25 Ocak 2024 tarihinde saat 14.00'da açıklayacak. En son Aralık ayında toplanan Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e yükseltmişti.