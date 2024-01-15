Dolar ve Euro açılış fiyatları 2024... Dövizde son durum ne? Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Kapalıçarşı döviz kurları... Euro Dolar kuru bugün ne kadar?

15 Ocak 2024 09:31 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 09:30

Dolar kuru 30 lira üstü seyrini koruyor. Döviz kurları, dalgalı da olsa yüksek ivmesini devam ettiriyor. Peki, Dolar ve avro güne nasıl başladı? 15 Ocak 2024 döviz kurları...

DOLAR - EURO KAÇ TL?

MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar faiz artırım döngüsüne girildiğinden bu yana hızlı yükselişini sürdürüyor. Peki, bugün dolar kaç TL? Euro kaç TL? Dolar, Euro fiyatlarında son durum ne?

1 DOLAR KAÇ TL?

Döviz kurları yatırımcılar tarafından ilgi ile takip ediliyor. Dolar/TL şu an 30,1 seviyesinden fiyatlanıyor. Lira ise dolar karşısında değer kaybetti. Euro açılış fiyatlarında güne nasıl başladı? 15 Ocak 2024...

EURO KAÇ TL?

Avro/TL ise 33,046 seviyesinden işlem görüyor.

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin güne 38.39 seviyesinde başladı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Piyasaların gözü Merkez Bankası ocak ayı faiz kararına çevrildi. Banka faiz kararını 25 Ocak 2024 tarihinde saat 14.00'da açıklayacak.