Dünya'nın en iyi futbol takım Manchester City oldu

17 Nisan 2024 14:54 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 15:10

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) 1 Nisan 2023-31 Mart 2024 tarihleri arasında futbol kulüplerinin gösterdiği performansı değerlendirerek "Dünyanın en iyi takımları" listesini yayımladı.

Listenin birinci sırasında yer alan takım vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

IFFHS tarafından açıklanan listeye göre dünyanın en iyi futbol takımı 401 puanla Manchester City oldu.

İkinci 332 puanla Real Madrid olurken üçüncü sırada ise 311 puanla Inter yer aldı.

İlk 5 takımın aldığı puanlar ise şöyle:

Manchester City - 401 puan

Real Madrid - 332 puan

Inter - 311 puan

Bayer Leverkusen - 279 puan

Milan - 253 puan

Ayrıca vatandaşlar Türk takımlarının kaçıncı sırada yer aldığını da araştırıyor.

Listenin en üst sırasında yer alan takım 214 puanla 19. sırada yer alan Fenerbahçe oldu.

Galatasaray ise 206 puan alarak 27. sıraya yerleşti.

IFFHS tarafından yayınlanan bilgilere göre Beşiktaş ise 136,5 puan alarak 101. sırada yer buldu.