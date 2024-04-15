Dünyanın en iyi futbol takımları listesinde Fenerbahçe 19, Galatasaray 27 ve Beşiktaş 101'inci oldu

15 Nisan 2024 16:00 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 16:17

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de 16 penaltı kullandı

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de 16 penaltı kullandı

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) 1 Nisan 2023 ile 31 Mart 2024 tarihleri arasında kulüplerin gösterdiği performansları değerlendirdi.

Performanslar sonucunda "Dünyanın en iyi takımları" listesini yayımladı. Listede Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kaçıncı sırada yer aldığı taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı.

IFFHS'nin yayınladığı listenin detayları haberimizde yer alıyor.

FENERBAHÇE DÜNYANIN EN İYİ KAÇINCI TAKIMI OLDU?

Fenerbahçe "Dünyanın en iyi takımları" listesinde 214 puanla 19. sırada yer alarak en iyi Türk takımı seçildi.

GALATASARAY DÜNYANIN EN İYİ KAÇINCI TAKIMI OLDU?

IFFHS'nin listesinde Galatasaray 206 puan alarak dünyanın en iyi 27. takımı oldu.

BEŞİKTAŞ DÜNYNAIN EN İYİ KAÇINCI TAKIMI OLDU?

Beşiktaş IFFHS tarafından yayınlanan listede 136,5 puan aldı. Beşiktaş bu puanla listede 101. sırada kendine yer buldu.

DÜNYANIN EN İYİ TAKIMI HANGİSİDİR?

IFFHS'nin yayınladığı listeye göre birinci sırada 401 puan ile Machester City yer aldı.

332 puanla Real Madrid ikinci olurken Inter ise 311 puanla üçüncü oldu.

Inter'in hemen arkasından 279 puanla Bayer Leverkusen dördüncü, Milan ise 253 puanla beşinci sırada yer aldı.