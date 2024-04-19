Dünyanın en kalabalık ülkesi 1,441 milyarlık nüfusuyla Hindistan olurken Çin ikinci sırada yer aldı

19 Nisan 2024 14:20 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 14:38

Nüfus geriledi arsalar bedava oldu! Kasabaya taşınanlara da para verilecek işte şartlar

Nüfus geriledi arsalar bedava oldu! Kasabaya taşınanlara da para verilecek işte şartlar

Ülkede nüfus o kadar yaşlı ki bebek bezi üretimi durdu!

Ülkede nüfus o kadar yaşlı ki bebek bezi üretimi durdu!

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından "2024 Dünya Nüfusu Durum Raporu" yayımlandı.

Yayımlanan raporun ardından vatandaşlar dünya nüfusunun ne kadar olduğu ve en kalabalık ülkenin hangisi olduğunu araştırmaya başladı.

Dünya nüfusunun 2024 yılında 8,119 milyara ulaştığı belirtildi.

En kalabalık ülkenin ise 1,441 milyar nüfusla Hindistan olduğu açıklandı.

Çin ise 1,425 milyar nüfusu ile Hindistan'ın gerisinde kaldı ve ikinci sıraya düştü.

BM raporunda yer alan bir diğer bilgi ise Çin'in 2022 yılından beri düşüş gösteriyor.

Çin'in yaşadığı bu düşüşün devam edeceği ve bu yüzyılın sonunda nüfusunun 1 milyarın altına düşeceği tahmin ediliyor.