15 Mart 2024 02:38 - Güncelleme : 15 Mart 2024 02:46

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, oruç ibadetini yerine getirenlerin akıllarındaki sorulardan biri de duş almanın orucu bozup bozmayacağıdır. İnternet üzerinden sıkça araştırılan bu konu, vatandaşların dikkatini çekiyor ve merak ediliyor. Peki, duş almak orucu bozar mı? İşte, merak edilenler...

BANYO YAPMAK ORUCU BOZAR MI? DUŞ ALINCA ORUÇ BOZULUR MU?

Oruçlu iken banyo yapmanın veya duş almanın orucu bozup bozmayacağı hususu, Ramazan ayında sıkça gündeme gelen bir konudur. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, ağız ve burundan suyun mideye ulaşmaması kaydıyla, oruçlu bir kişinin yıkanması orucunu bozmaz. Dolayısıyla, duş almak orucu bozmaz. Peygamber Efendimiz'in Ramazan ayında imsaktan sonra yıkandığına dair hadisler de bu durumu desteklemektedir. Bu nedenle, oruçlu iken duş almakta bir sakınca yoktur.

ORUÇLU İKEN NASIL DUŞ ALINIR?

Ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir. Su, sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez.