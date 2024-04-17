Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'nın görüntüsü ortaya çıktı

17 Nisan 2024 11:48 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 12:10

Duygu Nebioğlu ünlü sanatçı Metin Akpınar'ın kızı olduğunu DNA testi ve mahkeme kararı ile doğrulamıştı.

Annesini de bulmak isteyen Duygu Nebioğlu, Müge Anlı'nın programına katılmıştı.

Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'nın fotoğrafı programda ortaya çıktı.

Duygu Nebioğlu en son annesi ile 2010 yılında Skype üzerinden görüştüğünü belirtti.

Hayatta olduğu öğrenilen Suphiye Orancı'nın ajanslara giderek oyunculuk yaptığı ve ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in bir filminde rol aldığı ortaya çıktı.

Duygu Nebioğlu annesi Suphiye Orancı ve babası Metin Akpınar'ın tanışmasının ise bir trafik kazasına dayandığını belirtti.

Ayrıca programda Duygu Nebioğlu'nun bir ikiz kardeşinin olduğu da ortaya çıktı.