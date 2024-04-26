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26 Nisan 2024 09:35 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 09:50

Eğitimci ve akademisyen Selçuk Şirin hayatı ve biyografisi

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Selçuk Şirin kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi gibi soruların cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ayrıca Selçuk Şirin'in hangi bölümden mezun olduğu da merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Eğitimci ve akademisyen Selçuk Şirin hayatı ve biyografisi

Halk TV kanalında İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına konuk olan Prof. Dr. Selçuk Şirin'in hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 

Başarılı akademisyenin özellikle hangi bölümden mezun olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 

Eğitimci ve akademisyen Selçuk Şirin hayatı ve biyografisi - 1. Resim

Selçuk Şirin 24 Kasım 1969 tarihinde Ardahan'ın Göl ilçesine bağlı olan Yiğitkonağı köyünde dünyaya geldi. 

İlk, orta ve lise eğitim öğretimini Göle'de tamamladıktan sonra üniversiteyi ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde tamamladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1996-1998 yılları arasında verilen burs sayesinde ABD'ye giderek New York Eyalet Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık alanında yüksek lisans yaptı.

Boston Koleji'nde ise Uygulamalı Gelişim ve Eğitim Psikolojisi alanında doktora derecesini ise 2003 yılında tamamladı.

Eğitimci ve akademisyen Selçuk Şirin hayatı ve biyografisi - 2. Resim

2005 yılında ise New York Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.

2014-2016 yılları arasında ABD Ulusal Bilimler Akademisi Çocuk Genç ve Aile Komisyonu'na seçildi. 

Selçuk Şirin'in kendisinin yazdığı 5 adet kitabı bulunuyor. 

Kaynak: TGRT HABER
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