Ekonomist Tunç Şatıroğlu hayatı hakkında bilgiler

26 Nisan 2024 11:41 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 11:48

Gündemde yer alan isimlerden biri olan ekonomist Tunç Şatıroğlu'nun kim olduğu merak konusu olurken hangi üniversiteden mezun oldu soruları da araştırıldı.

Ekonomist Tunç Şatıroğlu İstanbul Alman Lisesi'nde okudu.

Lisenin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünden mezun olan isim ABD'de bulunan New Hampshire College'de MBA ve MS Finance programlarını bitirmiştir.

Meslek hayatına ise TEB Ekonomi Araştırmaları'nda finansal analist olarak başlamıştır.

Günümüzde ise danışman olarak bu alandaki faaliyetlerine devam etmektedir.

Almanca ve İngilizce bilen Tunç Şatıroğlu evli ve bir çocuk babasıdır.