Emeklilere bayram ikramiyesi 2-5 Nisan tarihleri arasında yatacak

25 Mart 2024 10:28 - Güncelleme : 25 Mart 2024 10:36

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere ikramiye veriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan bilgilere göre emeklilere ikramiye 2 ila 5 Nisan arasında yatacak. Detaylar haberimizde...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Açıklanan bilgilere göre emeklilere bayram ikramiyesi ödemesi 2-5 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ramazan Bayramının ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk geliyor. Yani ikramiyeler emeklilerin hesaplarına bayramın ilk gününden önce geçmiş olacak.

EMEKLİLERE NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ YATACAK?

Emeklilere ödenecek olan bayram ikramiyesi arttırıldı. Geçen yıl 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi 3 bin liraya yükseltildi.

KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

Emekli ikramiyesi alacak olan hak sahipleri şöyle: