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25 Mart 2024 10:28 - Güncelleme : 25 Mart 2024 10:36

Emeklilere bayram ikramiyesi 2-5 Nisan tarihleri arasında yatacak

Emeklilere Ramazan Bayramı'nda yatırılacak olan ikramiye ödemeleri gündeme geldi. Birçok emekli 'bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?' sorusunun cevabını arıyor. İşte emeklilere yatacak ikramiyenin detayları...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Emeklilere bayram ikramiyesi 2-5 Nisan tarihleri arasında yatacak

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere ikramiye veriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan bilgilere göre emeklilere ikramiye 2 ila 5 Nisan arasında yatacak. Detaylar haberimizde...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Açıklanan bilgilere göre emeklilere bayram ikramiyesi ödemesi 2-5 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ramazan Bayramının ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk geliyor. Yani ikramiyeler emeklilerin hesaplarına bayramın ilk gününden önce geçmiş olacak. 

Emeklilere bayram ikramiyesi 2-5 Nisan tarihleri arasında yatacak - 1. Resim

EMEKLİLERE NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ YATACAK?

Emeklilere ödenecek olan bayram ikramiyesi arttırıldı. Geçen yıl 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi 3 bin liraya yükseltildi. 

Emeklilere bayram ikramiyesi 2-5 Nisan tarihleri arasında yatacak - 2. Resim

KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

Emekli ikramiyesi alacak olan hak sahipleri şöyle:

  • Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli aylığı,
  • Yaşlılık aylığı,
  • Vazife Malullüğü aylığı,
  • Malullük aylığı,
  • Ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri,
  • Ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları,
  • Gaziler,
  • Muharip gaziler,
  • Güvenlik korucuları,
  • Şampiyon sporcular,
  • Terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri.
Kaynak: TGRT Haber
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