Erciyes Üniversitesi 144 sözleşmeli personel alımı yapacak

17 Nisan 2024 10:55 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 10:57

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, birimlerinde istihdam edilmek üzere farklı pozisyonlarda 144 sözleşmeli personel alacak. Peki, hangi pozisyonlarda personel alımı yapılacak ve başvuru şartları neler?

Erciyes Üniversitesi, personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, üniversite Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere toplamda 144 sözleşmeli personel alınacak.

Bu alımlar kapsamında; 42 hemşire, 41 destek personeli, 38 sağlık teknikeri, 10 koruma ve güvenlik görevlisi, 10 büro personeli, 1 mühendis, 1 biyolog ve 1 diyetisyen pozisyonu için başvurular kabul edilecek.

Adayların başvurularını yapmadan önce belirli şartları karşılamaları gerekiyor.

Bu şartlar, genellikle KPSS puanı ve ilgili pozisyon için gereken niteliklerden oluşuyor.

Başvuru süreci ve detaylı şartlar, Erciyes Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden ve ilgili kamu kurumlarının duyurularından ulaşılabilir.