Eski milli futbolcu Serdar Topraktepe'nin oynadığı takımlar

19 Nisan 2024 21:10 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 21:18

Eski futbolcu Ömer Topraktepe'nin abisi olan futbolcunun hayatı merak ediliyor. Gündemde yer alan kişilerden bir tanesi olan Serdar Topraktepe'nin hayatı ile ilgili araştırılanlar...

1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Futbol kariyerin Karagümrük altyapısında başlayan isim, 08 Ağustos 2002 tarihinde Beşiktaş'a transfer oldu.

28 Ağustos 2004 yılında ise Kocaelispor'a transfer olmuştur. 2004-2005 sezonunun ortalarında ise Bursaspor ile anlaştı.

2007 yılında Kocaelispor ile yeniden anlaştı ve 2007-2008 sezonunda şampiyonlukta büyük rol oynadı.

2012 sezonunda Körfez FK'ya transfer oldu ve 2013 senesinde futbol kariyerini sonlandırdı.

22 Aralık 2023 yılında Rıza Çalımbay'ın görevinden ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başında yer aldı.

13 Nisan 2024'te Fernando Santos'un ayrılığının ardından geçici olarak teknik direktör oldu. Beşiktaş'ın açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır. Saygılarımızla."