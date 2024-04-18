Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Eski Trabzonspor Başkanı ve TFF Başkan adayı olan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hayatı ve biyografisi
18 Nisan 2024 15:15 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 15:37

Eski Trabzonspor Başkanı ve TFF Başkan adayı olan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hayatı ve biyografisi

Eski Trabzonspor başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan adayı olduğunu açıkladı. Vatandaşlar İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımı tutuyor gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Eski Trabzonspor Başkanı ve TFF Başkan adayı olan İbrahim Hacıosmanoğlu&#039;nun hayatı ve biyografisi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapacağını ve yeni başkanı seçeceğini açıkladı. 

TFF'nin seçim duyurusunun ardından Servet Yardımcı ve Erdal Alkış aday olmuştu.

Bugün ise eski Trabzonspor başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan adayı olduğunu açıkladı.

Eski Trabzonspor Başkanı ve TFF Başkan adayı olan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hayatı ve biyografisi - 1. Resim

Adaylığın ardından vatandaşlar İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kim, nereli, kaç yaşında ve hangi takımı tuttuğu gibi konuları araştırmaya başladı. 

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu 21 Şubat 1966 tarihinde Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi.

Ticaret ile uğraşan iş insanı 2005-2007 yılları arasında Trabzonspor Başkan Yardımcılığı görevi yaptı. 

2008 yılında Trabzonspor Başkan adayı oldu ama seçimleri kazanamadı. 

Eski Trabzonspor Başkanı ve TFF Başkan adayı olan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hayatı ve biyografisi - 2. Resim

2012 yılına gelindiğinde ise TFF Başkan adayı oldu, fakat seçilemedi.

2013 yılında ise Trabzonspor Başkan adayı oldu ve seçimleri kazanarak takımın 15. başkanı seçildi. 

2015 tarihindeki Trabzonspor Başkan seçimlerinde ise Muharrem Usta'ya kaybetti.

Kaynak: TGRT HABER
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...