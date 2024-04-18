Eski Trabzonspor Başkanı ve TFF Başkan adayı olan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hayatı ve biyografisi

18 Nisan 2024 15:15 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 15:37

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapacağını ve yeni başkanı seçeceğini açıkladı.

TFF'nin seçim duyurusunun ardından Servet Yardımcı ve Erdal Alkış aday olmuştu.

Bugün ise eski Trabzonspor başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan adayı olduğunu açıkladı.

Adaylığın ardından vatandaşlar İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kim, nereli, kaç yaşında ve hangi takımı tuttuğu gibi konuları araştırmaya başladı.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu 21 Şubat 1966 tarihinde Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi.

Ticaret ile uğraşan iş insanı 2005-2007 yılları arasında Trabzonspor Başkan Yardımcılığı görevi yaptı.

2008 yılında Trabzonspor Başkan adayı oldu ama seçimleri kazanamadı.

2012 yılına gelindiğinde ise TFF Başkan adayı oldu, fakat seçilemedi.

2013 yılında ise Trabzonspor Başkan adayı oldu ve seçimleri kazanarak takımın 15. başkanı seçildi.

2015 tarihindeki Trabzonspor Başkan seçimlerinde ise Muharrem Usta'ya kaybetti.