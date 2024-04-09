Eskişehir Sivrihisar ilçesi 06.33’de, Çifteler ilçesi 06.35’de ve Seyitgazi ilçesi 06.37’de bayram namazını kılacak

09 Nisan 2024 20:30 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 13:14

Eskişehir Odunpazarı ve Tepebaşı ilçeleri bayram namazını 06.38’de kılacak

Eskişehir Odunpazarı ve Tepebaşı ilçeleri bayram namazını 06.38’de kılacak

10 Nisan Ramazan Bayramı’nın gelmesine çok az vakit kalmışken Diyanet İşleri Başkanlığı şehirlerin bayram namazı saatlerini internet sitesi üzerinden paylaşmıştır. Buna göre güneş doğduktan 50 dakika sonra kılınan bayram namazını Eskişehir Sivrihisar ilçesi 06.33’de kılacak.

ESKİŞEHİR ÇİFTELER İLÇESİ BAYRAM NAMAZINI SAAT KAÇTA KILACAK?

Diyanetin yayımladığı imsakiyeye göre Eskişehir’in Çifteler ilçesi 06.35’de bayram namazını kılıp Ramazan Bayramı’nı karşılayacak.

ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ İLÇESİ BAYRAM NAMAZINI NE ZAMAN KILACAK?

Eskişehir ilinin Seyitgazi ilçesindeki müslüman vatandaşlar bayram namazını 06.37’de kılacak.