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20 Nisan 2024 11:04 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 11:32

F1 Çin GP 21 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak

Sporseverler tarafından "F1 Çin GP saat kaçta?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Ayrıca hangi kanalda yapılacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
F1 Çin GP 21 Nisan Pazar günü saat 10.00&#039;da başlayacak

Formula 1 (F1) 2024 Dünya Şampiyonası'nın beşinci yarışına Çin ev sahipliği yapıyor. 

Şanghay Uluslararası Pisti'nde oynanacak olan yarışın sıralama turları 20 Nisan Cumartesi yani bugün oynandı.

Sıralama turlarının ardından sporseverler F1 Çin Grand Prix (GP) ana yarışının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak etmeye başladı. 

F1 Çin GP 21 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak - 1. Resim

F1 Çin GP ana yarışı 21 Nisan Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da başlayacak. 

Bütün antrenman, sıralama turları ve ana yarış beIN SPORTS'ta yayınlanacak. 

F1 Çin GP 21 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak - 2. Resim

2024 F1 Dünya Şampiyonası'nın ilk dört yarışının galipleri ise şunlar:

Bahreyn GP - Max Verstappen - Red Bull Racing

Suudi Arabistan GP - Max Verstappen - Red Bull Racing

Avustralya GP - Carlos Sainz Jr. - Scuderia Ferrari

Japonya GP - Max Verstappen - Red Bull Racing

 

Kaynak: TGRT Haber
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