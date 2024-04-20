F1 Çin GP 21 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak

20 Nisan 2024 11:04 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 11:32

Formula 1 (F1) 2024 Dünya Şampiyonası'nın beşinci yarışına Çin ev sahipliği yapıyor.

Şanghay Uluslararası Pisti'nde oynanacak olan yarışın sıralama turları 20 Nisan Cumartesi yani bugün oynandı.

Sıralama turlarının ardından sporseverler F1 Çin Grand Prix (GP) ana yarışının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak etmeye başladı.

F1 Çin GP ana yarışı 21 Nisan Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da başlayacak.

Bütün antrenman, sıralama turları ve ana yarış beIN SPORTS'ta yayınlanacak.

2024 F1 Dünya Şampiyonası'nın ilk dört yarışının galipleri ise şunlar:

Bahreyn GP - Max Verstappen - Red Bull Racing

Suudi Arabistan GP - Max Verstappen - Red Bull Racing

Avustralya GP - Carlos Sainz Jr. - Scuderia Ferrari

Japonya GP - Max Verstappen - Red Bull Racing