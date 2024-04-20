20 Nisan 2024 12:14 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 12:15
F1 Çin GP pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu
Dünyanın en popüler motor sporları yarışı Formula 1'de (F1) 2024 sezonun beşinci yarışı olan Çin Grand Prix'inde (GP) sıralama turları tamamlandı. Sporseverler F1 Çin GP pole pozisyonunu kim aldı sorusunun cevabını merak ediyor. Ayrıca sıralama turlarını ikinci ve üçüncü sırada bitiren sporcular da araştırılıyor. İşte, detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Formula 1 (F1) 2024 Dünya Şampiyonası'nda sezonun beşinci ayağı olan Çin Grand Prix'inde sıralama yarışı yapıldı.
Yarışta "pole" pozisyonunu ne kadar süreyle kim tarafından kazanıldığı sporseverler tarafından merak ediliyor.
Sıralama turlarında 1:33.660 derece ile Red Bull pilotu Max Verstappen pole pozisyonunun sahibi oldu.
İlk üç sıralama ise şöyle:
1:33.660 - Max Verstappen
1:33.982 - Sergio Perez
1:34.148 - Fernando Alonso
Çin'in Şanghay kentinde bulunan 5.451 km uzunluğundaki Şanghay Uluslararası Pisti'nde yapılacak olan ana yarış yarın Türkiye saati ile 10.00'da başlayacak.
Kaynak: TGRT Haber