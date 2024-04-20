F1 Çin GP pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu

20 Nisan 2024 12:14 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 12:15

Formula 1 (F1) 2024 Dünya Şampiyonası'nda sezonun beşinci ayağı olan Çin Grand Prix'inde sıralama yarışı yapıldı.

Yarışta "pole" pozisyonunu ne kadar süreyle kim tarafından kazanıldığı sporseverler tarafından merak ediliyor.

Sıralama turlarında 1:33.660 derece ile Red Bull pilotu Max Verstappen pole pozisyonunun sahibi oldu.

İlk üç sıralama ise şöyle:

1:33.660 - Max Verstappen

1:33.982 - Sergio Perez

1:34.148 - Fernando Alonso

Çin'in Şanghay kentinde bulunan 5.451 km uzunluğundaki Şanghay Uluslararası Pisti'nde yapılacak olan ana yarış yarın Türkiye saati ile 10.00'da başlayacak.