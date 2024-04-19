19 Nisan 2024 16:33 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 16:45
Fenerbahçe 2024 kadro değeri 201.45 milyon Euro oldu
Taraftarlar tarafından Fenerbahçe 2024 kadro değerinin ne kadar olduğu araştırılıyor. Takımdaki en değerli oyuncunun kim olduğu da merak ediliyor. İşte, detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Fenerbahçe'nin güncel kadro değerinin ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Taraftarlar ayrıca takımda yer alan en değerli oyunun kim olduğunu da araştırıyor.
Fenerbahçe'nin güncel kadrosunun değerinin 201.45 milyon Euro olduğu açıklandı.
Takımın en değerli oyuncuları ise 20 milyon Euro değerleri ile Ferdi Kadıoğlu ile Sebastian Szymanski oldu.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred ise 19 milyon Euro piyasa değeri ile üçüncü sırada yer aldı.
Fred'i ise sırasıyla 16 milyon Euro Cengiz Ünder, 12 milyon Euro Çağlar Söyüncü, 11 milyon Euro piyasa değeri ile Dominik Livakovic ve Jayden Oosterwolde takip etti.
Kaynak: TGRT HABER