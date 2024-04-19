Fenerbahçe 2024 kadro değeri 201.45 milyon Euro oldu

19 Nisan 2024 16:33 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 16:45

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA'dan ne kadar kazandı? İşte o sıralama...

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA'dan ne kadar kazandı? İşte o sıralama...

Süper Lig'de en çok penaltı alan takımlar açıklandı

Süper Lig'de en çok penaltı alan takımlar açıklandı

Fenerbahçe'nin güncel kadro değerinin ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Taraftarlar ayrıca takımda yer alan en değerli oyunun kim olduğunu da araştırıyor.

Fenerbahçe'nin güncel kadrosunun değerinin 201.45 milyon Euro olduğu açıklandı.

Takımın en değerli oyuncuları ise 20 milyon Euro değerleri ile Ferdi Kadıoğlu ile Sebastian Szymanski oldu.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred ise 19 milyon Euro piyasa değeri ile üçüncü sırada yer aldı.

Fred'i ise sırasıyla 16 milyon Euro Cengiz Ünder, 12 milyon Euro Çağlar Söyüncü, 11 milyon Euro piyasa değeri ile Dominik Livakovic ve Jayden Oosterwolde takip etti.